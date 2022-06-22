Женщина подсмотрела за няней с помощью камер видеонаблюдения и возмутилась

Женщина посмотрела записи с камер и обнаружила спящую на работе няню

Пользовательница TikTok по имени Даниэлла рассказала о том, как подсмотрела за работой няни с помощью камер видеонаблюдения. Блогерша обнаружила ее спящей и крайне возмутилась тем, что она не присматривала за ребенком.

Женщина рассказала, что отправилась на свидание с мужем и оставила десятимесячного сына с няней. Молодая мать отметила, что сильно переживала, так как это был первый раз, когда за ребенком присматривал посторонний человек.

По словам автора ролика, няня быстро укачала ребенка. Спустя три часа после ухода женщина проверила камеры видеонаблюдения и обнаружила, что няня спит. Она решила проверить, действительно ли девушка уснула, и попросила ее завести собаку внутрь дома, но не получила ответа.

«Она должна была смотреть за нашим сыном, но она спала. Она могла не услышать, что он проснулся и начал плакать», — пожаловалась автор ролика. Женщина также попросила других пользователей оценить, не слишком ли бурно она отреагировала на поступок няни.

В комментариях под роликом некоторые пользователи отметили, что матери тоже отдыхают, пока их дети спят. Тогда женщина записала еще одно видео в TikTok, в котором сказала, что чувствует своего ребенка лучше, чем случайный человек, и просыпается через секунду после того, как он начинает плакать. «К тому же, мне не платят, а я плачу няне», — заключила она.

Ранее блогерша по имени Беркли Гэддис посмотрела запись с камеры видеонаблюдения, установленной возле дома, и была неприятно удивлена увиденным. Девушка узнала, что незнакомая женщина проводила мистический ритуал недалеко от ее дома.