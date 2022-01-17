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Девушка посмотрела запись с камеры наблюдения возле дома и неприятно удивилась

Блогерша узнала из записи с камеры видеонаблюдения, что возле ее дома провели ритуал

Блогерша Беркли Гэддис (Berkley Gaddis) посмотрела запись с камеры видеонаблюдения, установленной возле дома, и была неприятно удивлена увиденным. Девушка узнала, что незнакомая женщина проводила мистический ритуал недалеко от ее жилища. Ролик с рассказом пользовательницы появился в TikTok.

Гэддис поделилась кадрами, на которых видно, как женщина ходит босиком неподалеку от дома блогерши. «Тот момент, когда понимаешь, что твою дорогу используют для ритуалов в три часа ночи, пока ты выгуливаешь собаку», — написала блогерша. В комментарии она уточнила, что незнакомка принесла с собой свечи и расставила их возле фонтана в сквере, который попал на видео.

В комментариях к посту многие пользователи признались, что их сильно напугал ролик. «Я плачу, это так страшно», «Это самое жуткий ролик, который я видела здесь», «На твоем месте я бы переехала в другой дом», — поделились комментаторы.

Одна из участниц обсуждения поинтересовалась, почему девушка выгуливала собаку в такое позднее время. «Если собака будит тебя, потому что хочет в туалет, то у тебя нет выбора», — пошутила в ответ она. Другая юзерша посоветовала вызвать полицию. «Установите еще несколько камер наблюдения, чтобы лучше видеть. Если это повторится, то набирайте 911», — написала она.

Ранее блогер по имени Кристофер Гилберт Грант, больной шизофренией снял для TikTok видео о том, как воспринимает мир. Молодой человек показал, что ему чудятся лица и голоса. В комментариях к видео многие зрители признались, что им стало не по себе от кадров.

Евгения Наумова
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