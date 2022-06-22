Байден призвал отменить в США топливный налог

Байден призвал Конгресс и штаты временно отменить налог на топливо

Президент США Джо Байден призвал Конгресс и власти штатов временно отменить в стране топливный налог, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном на сайте администрации.

«Он [Байден] призывает конгресс временно отменить федеральный налог на топливо на три месяца до сентября включительно без сокращения средств на дорожный фонд. Он также призывает штаты предпринять аналогичные действия, чтобы обеспечить прямое снижение нагрузки, либо за счет сокращения местных топливных налогов, либо через иную поддержку потребителей», — говорится в сообщении.

При этом глава государства уверен, что отмена топливного налога — далеко не единственная мера, которую можно принять для снижения расходов населения и поддержки американцев в условиях рекордной за несколько десятилетий инфляции.

По мнению Байдена, нынешние показатели федерального бюджета, дефицит которого планируется на уровне менее 1,6 триллиона долларов по итогам года располагают к отмене топливного налога и временному снижению доходов казны.

О намерении Байдена обратиться к Конгрессу и властям штатов с такой инициативой ранее писала The Wall Street Journal. В настоящее время федеральный топливный акциз составляет 0,18 доллара за один галлон (3,785 литра) и бензина и 0,24 доллара за галлон дизельного топлива. По итогам мая инфляция в США достигла 8,6 процента, что стало наивысшим показателем с 1981 года.