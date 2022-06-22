Украинским детям разрешат въезжать в Великобританию без родителей

Guardian: МВД Великобритании разрешит украинским детям въезжать в страну без родителей

МВД Великобритании планирует разрешить украинским детям въезжать в страну без сопровождения родителей. Об этом стало известно изданию The Guardian.

Газета сообщает, что британское ведомство может объявить о новых правилах въезда уже на этой неделе. Отмечается, что для пересечения границы Соединенного Королевства от несовершеннолетних украинцев будут требовать только письменное разрешение родителей или опекунов. Другие подробности нововведения пока не разглашаются.

Guardian пишет, что на данный момент более 500 детей подали заявку на участие в программе «Дом для Украины», в рамках которой в Британии их должны разместить в принимающие семьи. При этом у них возникли сложности с оформлением виз.

Ранее мэр Лондона Садик Хан обвинил британские власти в «позорном» бессердечии к беженцам с Украины и из Афганистана. Обращаясь к правительству, политик призвал принять срочные меры для поддержки мигрантов в британской столице, чтобы у них появилась возможность начать новую жизнь.