В России выявили 3058 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3058 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3058 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 406 485. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 22 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2500.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (256), Петербурге (225) и в Московской области (147). Меньше всего — в Адыгее и в Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Карачаево-Черкесии (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1282. За этот же период 3767 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 832 604.

За сутки умерли 66 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 643 человека.