В России выявили 2500 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2500 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 2500 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 403 427. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 21 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2667.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (214), Москве (146) и в Московской области (123). Меньше всего — в Адыгее и в Сахалинской области (по 1 случаю), а также в Хакасии, Ингушетии, Осетии, Кировской и Тюменской областях и на Алтае (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1501. За этот же период 3440 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 828 837.

За сутки умерли 60 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 577 человек.