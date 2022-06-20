В России выявили 2667 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2667 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 2667 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 400 927. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 20 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3081.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (206), Московской области (172) и в Москве (161). Меньше всего — на Чукотке (1 случай), а также в Магаданской области, Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в Кировской области (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 626. За этот же период 2723 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 825 397.

За сутки умерли 54 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 517 человек.