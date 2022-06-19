В России выявили 3081 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3081 случая коронавируса в России за сутки

В России за последние сутки выявили 3081 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 398 260. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 19 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3382.

В Москве зя сутки зарегистрировали 172 случая COVID-19, в Подмосковье выявили 230, в Санкт-Петербурге — 217.

За минувшие 24 часа число госпитализаций в России составило 730 человек. За этот же период 3279 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

За сутки умерли 62 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в стране скончались 380 463 человека.

