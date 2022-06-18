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В России выявили 3382 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3382 случаев коронавируса за сутки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3382 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 395 179. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 17 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3373.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Московской области (243), Петербурге (221) и в Москве (220). Меньше всего — в Адыгее, Карачаево-Черкесии, на Чукотке и в Ненецком автономном округе (по 2 случая), а также в Марий Эл (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1291. За этот же период 4371 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 819 395.

За сутки умерли 68 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 380 401 человек.

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Анастасия Шейкина
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