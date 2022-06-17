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В России выявили 3373 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3373 случаев коронавируса за сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3373 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 391 797. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 17 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3326.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (237), Петербурге (228) и Московской области (229). Меньше всего — в Тыве (1 случай), а также в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Марий Эл и в Осетии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1370. За этот же период 4228 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 815 024.

За сутки умерли 63 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 333 человека.

Время роста


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Анастасия Шейкина
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