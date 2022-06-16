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В России выявили 3326 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3326 случаев коронавируса за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за последние сутки выявили 3326 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 388 424. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 16 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2718.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (270), Петербурге (234) и Московской области (190). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1 случай), а также в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Осетии и Магаданской области (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1442. За этот же период 4699 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 810 796.

За сутки умерли 67 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 270 человек.

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Анастасия Шейкина
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