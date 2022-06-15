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В России выявили минимальное число случаев COVID-19 c 13 апреля 2020 года

Оперштаб сообщил о выявлении 2718 случаев COVID-19 за сутки впервые с 13 апреля 2020 года

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 2718 случаев заражения коронавирусом — это минимум с 13 апреля 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 385 098. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 15 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2797.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (212), Москве (173) и в Волгоградской области (117). Меньше всего — Ненецком автономном округе (1 случай), а также в Северной Осетии и в Калмыкии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1989. За этот же период 4528 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 806 097.

За сутки умерли 66 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 203 человек.

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Анастасия Шейкина
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