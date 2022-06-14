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В России выявили 2797 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2797 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Globallookpress.com

В России за последние сутки выявили 2797 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 382 380. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 14 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 2996.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (201), Москве (142) и в Московской области (120). Меньше всего — в Камчатском крае, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и в Марий Эл (по 2 случая), а также в Северной Осетии, Кировской области и в Сахалинской области (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 708. За этот же период 3324 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 801 569.

За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 137 человек.

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Анастасия Шейкина
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