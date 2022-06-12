В России выявили 2996 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 2996 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 2996 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 379 583. Такие данные передает в понедельник, 13 июня, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее стало известно, что 12 июня число выявленных случаев коронавируса составило 3403, а 11 июня — 3627.

Наибольшее число заражений выявили в Санкт-Петербурге (203), Москве (180) и Московской области (108). Затем идет Свердловская область: в регионе зафиксировали 105 новых зараженных. Меньше всего — в Калмыкии, Карачаево-Черкесии (по 4 зараженных), Северной Осетии — Алании, Хакасии, Марий Эл (по 3 зараженных), Дагестане (2), Адыгее и Магаданской области (по одному человеку). В Тыве, Ненецком и Чукотском автономных округах не было выявлено ни одного нового заболевшего.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 724. За этот же период 3684 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 17 798 245 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 56 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 380 076 летальных исходов.

Ранее завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма ВА.4. Позднее академик РАН Виталий Зверев оценил опасность этого варианта COVID-19.