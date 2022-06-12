Новый вариант омикрон-штамма коронавируса выявили в России

Роспотребнадзор сообщил, что вариант омикрон-штамма ВА.4 впервые выявили в России

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4 впервые выявили в России. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

Первый образец в базу VGARus был внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, второй — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Биоматериал датируется концом мая. В то же время, как рассказал Хафизов, в России наиболее распространен вариант BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания.

95 процентов случаев заболевания COVID-19 приходится на вариант омикрона BA.2

Специалист отметил, что, согласно недавно опубликованным исследованиям, варианты омикрона BA.4 и BA.5 немногим более трансмиссивны, чем ранние формы. При этом хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась с помощью вакцинации, перенесенным случаям заболеваний и принятым мерам не позволяют распространиться новым вариантам широко.

Пандемия идет на спад

До этого Камиль Хафизов оценил возможность завоза в Россию разных вариантов омикрона. По его мнению, риски завезти в страну субварианты BA.4, BA.5, BA.2.12.1 имеются. Однако это стало гораздо менее вероятным благодаря принятым мерам.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что спад пандемии по миру означает «конец начала», так как вирус начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания. По его словам, подвиды омикрона в 1,5 раза заразнее первоначального, а вакцинация имеет ограниченный эффект. При этом напомнил о важности прививок против коронавируса среди групп риска: пожилых и хронически больных людей.

Хорошие новости — новые подвиды омикрона вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно Александр Мясников Врач и телеведущий

Вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн назвал вероятные сроки завершения пандемии коронавируса. По его мнению, эпидемия идет к концу. «Это, наверное, потащится еще лето, а может быть, даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — заявил он.

Омикрон доминирует

В настоящее время омикрон-штамм является доминирующим во всем мире, а BA.2 считается доминирующим подвариантом почти в 70 странах. Всего в международных геномных базах можно найти уже около 50 субвариантов омикрона. Так, у BA.1 есть 19 ветвей первого уровня и на них дополнительные ветви, а у BA.2 — десять основных ветвей.

Ученые Университета Висконсин-Мэдисон раскрыли, что подвариант BA.2 коронавируса SARS-CoV-2 штамма омикрон подобен субварианту BA.1 как по тяжести заболевания, так и в способности вызывать инфекцию. В то же время, оба подварианта омикрона вызывали менее опасный COVID-19, чем более ранние варианты коронавируса, включая дельта и исходный штамм, появившийся в конце 2019 года.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что подвиды омикрон-штамма COVID-19 привели к росту числа случаев заражений COVID-19 более чем в 50 странах мира. При этом уровень госпитализаций и смертей в мире относительно низок по сравнению с предыдущими волнами пандемии, так как у населения сформировался относительно высокий иммунитет.

