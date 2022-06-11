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В России выявили 3627 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 3627 новых заболевших COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили еще 3627 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 373 184. Такие данные передает в субботу, 11 июня, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее было известно, что 10 июня число выявленных случаев коронавируса составило 4556, а 9 июня — 3774.

Наибольшее число заражений выявили в Московской области (231), Москве (220) и Санкт-Петербурге (214). Меньше всего — в Марий Эл (2), Адыгее (2) и Магаданской области (2) и Тыве (1).

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1362. За этот же период 4827 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 17 791 081 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 72 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 379 955 летальных исходов.

Ранее российский врач Владимир Болибок заявил, что кашель и насморк, которыми все чаще страдают жители страны, являются симптомами аллергии. Он объяснил, что дело заключается в сроках прихода весны, которые сдвигаются в Центральной России.

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Варвара Кошечкина
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