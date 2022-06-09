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В России выявили 3774 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3774 случаев коронавируса за сутки

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 3774 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 365 879. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 9 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3646.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (226), Московской области (229) и в Петербурге (212). Меньше всего — в Адыгее и в Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также на Чукотке и в Магаданской области (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1470. За этот же период 4297 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 781 922.

За сутки умерли 77 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 813 человек.

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Анастасия Шейкина
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