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В России выявили 3646 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3646 случаев коронавируса за сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3646 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 362 105. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 8 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3259.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (290), Петербурге (223) и Московской области (202). Меньше всего — в Туве и Карачаево-Черкесии (по 1 случаю), а также на Чукотке, в Ненецком округе, Магаданской области и Марий Эл (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1618. За этот же период 4737 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 777 625.

За сутки умерли 79 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 736 человек.

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Анастасия Шейкина
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