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В России выявили 3678 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3678 случаев коронавируса за сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3678 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 369 557. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 10 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3774.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (222), Подмосковье (218), Петербурге (217). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и на Чукотке (по 1 случаю).

Кроме того, за прошлые сутки в России госпитализировали 1419 человек, это на 3,5 процента меньше по сравнению с предыдущим днем. В связи с выздоровлением были выписаны 4 332 человека.

За сутки в России зарегистрировали 70 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 379 883 человек.

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Анна Щербакова
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