Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 3403 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3403 случаев коронавируса за сутки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3403 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 376 587. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 12 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3627.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Подмосковье (219), Москве (217), Петербурге (206). Меньше всего — на Чукотке (2 случая) и в Ненецком автономном округе (1 случай).

За минувшие сутки были выписаны в связи с выздоровлением 3480 человек. Это на 27,9 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

За прошлые сутки в России зарегистрировали 65 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 380 020 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант омикрон-штамма ВА.4 впервые выявили в России.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Объявлено название российского преемника «Макдоналдса»
Москвичам спрогнозировали погоду на День России
Пентагон назвал сроки освобождения ЛНР от украинской армии
Шевченко оценила седьмую защиту титула чемпионки UFC
В России выявили 3403 случая коронавируса
Названо количество взятых под контроль ДНР и ЛНР населенных пунктов
Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Стало известно о возможных встречах Путина в рамках ПМЭФ
Названо время открытия обновленного «Макдоналдса» на Пушкинской площади
В США увидели раскол НАТО из-за спецоперации России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.