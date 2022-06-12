В России выявили 3403 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3403 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3403 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 376 587. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 12 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3627.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Подмосковье (219), Москве (217), Петербурге (206). Меньше всего — на Чукотке (2 случая) и в Ненецком автономном округе (1 случай).

За минувшие сутки были выписаны в связи с выздоровлением 3480 человек. Это на 27,9 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

За прошлые сутки в России зарегистрировали 65 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 380 020 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вариант омикрон-штамма ВА.4 впервые выявили в России.