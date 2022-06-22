Палата представителей одобрила увеличение оборонного бюджета США на 37 миллиардов долларов

Профильный комитет палаты представителей Конгресса США внес поправки в проект оборонного бюджета государства на следующий год, в связи с чем он увеличился на 37 миллиардов долларов, в том числе за счет повышения предоставляемой Киеву военной помощи до миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

В изначальном варианте проекта бюджета предполагалось, что расходы на помощь Украине составят 450 миллионов долларов. Кроме того, согласно документу, министру обороны США предложено дать полномочия предоставлять властям Украины поддержку в сфере разведки и безопасности.

Поправки одобрило большинство членов комитета — 42 проголосовали «за» и 17 «против».

Ранее экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять российским военным. По его мнению, из-за политики президента Украины Владимира Зеленского страна перестала существовать, а Киев окончательно проиграл.