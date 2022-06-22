Экс-полковник армии США Макгрегор назвал Украину несостоявшимся и разрушенным государством

Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны противостоять российским военным. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По мнению экс-полковника американской армии, из-за политики президента Украины Владимира Зеленского страна перестала существовать, а Киев окончательно проиграл. Он назвал Украину разрушенным государством.

«Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено», — подчеркнул он.

Макрегор добавил, что глупо отрицать проигрыш Украины. По его словам, правительство США ошибается, направляя Киеву миллиарды долларов финансовой помощи.

Ранее Макгрегор заявил о серьезных проблемах со снабжением ВСУ. Он подчеркнул, что подразделения украинской армии в Донбассе полностью обездвижены.

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