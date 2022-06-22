Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданное последствие препаратов от диабета

Уролог Говоров назвал эректильную дисфункцию последствием приема препаратов от диабета

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, врач-уролог Александр Говоров назвал неожиданное последствие, к которому могут приводить препараты для лечения сахарного диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что прием таких лекарств может быть причиной снижения мужской потенции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист предупредил, что часто прием лекарств для лечения сахарного диабета может привести к эректильной дисфункции. «Сахарный диабет травмирует сосуды, что также негативно влияет на эрекцию», — добавил он.

По словам врача, иногда эректильная дисфункция может быть первым симптомом серьезных заболеваний, причем именно уролог оказывается первым специалистом, к которому обращается мужчина.

Чтобы избежать проблем с потенцией, врач посоветовал регулярно заниматься физическими нагрузками, принимать витамин D, а также отказаться от вредных привычек — в частности, от курения и употребления алкоголя.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности препаратов от гипертонии. Специалист заявил, что некоторые лекарства из этой популярной группы также снижают потенцию.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Подростка осудят за рассылку 32 писем о «минировании» в 12 регионах России
Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа
Алиханов назвал целенаправленной политикой ограничение транзита в Калининград
Стоимость жилья в новых районах Москвы побила исторический рекорд
Назван способ избежать панических атак в самолете
Во Франции начали расследование против госсекретаря после жалоб на изнасилования
Стало известно о требованиях Украины не давать Грузии статус кандидата в ЕС
Врач назвал неожиданное последствие препаратов от диабета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.