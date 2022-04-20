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Доктор Мясников предупредил об опасности популярной группы препаратов

Врач Александр Мясников заявил, что препараты от гипертонии снижают мужскую потенцию

Фото: James Yarema / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности препаратов от гипертонии. Специалист заявил, что лекарства из этой популярной группы снижают мужскую потенцию. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«На женскую потенцию препараты от гипертонии не влияют, а на мужскую очень даже влияют», — предупредил доктор. Среди них врач перечислил бета-блокаторы — лекарства, блокирующие действие адреналина и норадреналина на сердце и снижающие давление, такие как пропранолол и атенолол.

«Бета-блокаторы ушли на третий, а то и четвертый план лечения гипертонии, но один из первых препаратов — мочегонные средства», — отметил доктор. Он пояснил, что такие лекарства также негативно влияют на потенцию у мужчин.

Ранее Мясников предупредил о неочевидном признаке, который может указывать на инфаркт. По словам специалиста, инфаркт часто можно спутать с такими недугами, как язва, панкреатит или изжога. Причиной этому то, что одним из симптомов сердечного приступа является жжение в верхней части живота, пояснил медик.

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Олег Давыдов
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