В ЕСПЧ прокомментировали намерение Британии отказаться исполнять решения суда

ЕСПЧ: Британия нарушит конвенцию о правах человека при отказе исполнять решения суда

Британия нарушит конвенцию о правах человека при отказе исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил, что статья 34 Конвенции (в которой договаривающиеся государства обязуются воздерживаться от любого действия или бездействия, которое может помешать эффективному осуществлению права индивидуального заявителя на подачу жалобы) будет нарушена, если власти государства не примут все шаги, которые могли быть предприняты для соблюдения обеспечительных мер», — прокомментировали в пресс-службе намерение Соединенного Королевства рассмотреть законопроект, ограничивающий юрисдикцию ЕСПЧ.

Ранее вице-премьер Великобритании Доминик Рааб представил законопроект, согласно которому британские суды смогут отказаться от обязательств всегда следовать решениям ЕСПЧ, а Верховный суд Лондона станет главным органом, принимающим решения по вопросам прав человека в стране. Рааб подчеркнул, что законопроект должен «уменьшить злоупотребления системой и привнести немного больше здравого смысла» в закон о правах человека.