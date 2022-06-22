В Татарстане пройдет архитектурный пикник среди уникальных экоскульптур

В Татарстане 26 июня пройдет архитектурный пикник среди уникальных экоскульптур

В Лаишевском районе Республики Татарстан состоится архитектурный пикник. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что мероприятие пройдет на живописном берегу Камы в селе Атабаево, расположенном в 50 километрах от Казани. Посетителям архпикника представят парк уникальных экоскульптур, созданных дизайнерами и художниками из природных материалов.

Также в программе мероприятия запланированы выступления диджеев, которые будут играть этномузыку. Помимо этого, на архпикнике будут работать фуд-корты, детские площадки, фотозоны и спортивные площадки.

Архпикник стартует 26 июня, в нем могут принять участие все желающие.