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Почти в половине рек мира нашли загрязнения медикаментами

В Йоркском университете нашли в 43 процентах рек мира загрязнения медикаментами

Фото: Mahendra Moonstar / Getty Images)

Команда ученых из Йоркского университета (Великобритания) нашла почти в половине рек мира загрязнения различными медикаментами, в том числе рецептурными. Такие результаты оказывают негативное воздействие на местные экосистемы. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе работы исследователи взяли пробы воды в 1052 водоемах из 104 стран, включая Великобританию, США, Францию и Австралию. Почти в половине (43,5 процента) рек ученые заметили следы антигистаминных, наркотических, противомикробных и обезболивающих препаратов, а также антибиотиков, антидепрессантов и других лекарств (всего 23 активных ингредиента). В процессе использования и утилизации фармацевтических препаратов химические вещества попадают в воду, а затем оказывают неблагоприятное воздействие на флору и фауну.

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Самая высокая концентрация наблюдалась в Африке (река в Найроби в Кении, Лагос в Нигерии, Букаву в Демократической Республике Конго). Самые высокие показатели в Азии оказались в Лахоре, в Южной Америке — в Ла-Пасе, в Европе — в Тюбингене. Более ранние исследования показали, что присутствие антибиотиков в окружающей среде способствует развитию резистентности (устойчивости) к противомикробным препаратам, что также сказывается и на человеке.

В апреле 2022 года британские специалисты из Университета Халла и больницы Касл-Хилл впервые обнаружили мельчайшие частицы пластика (микропластика) в легочной ткани, которая была взята у живых пациентов.

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Елена Апазиди
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