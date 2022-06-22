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Россиян предупредили о риске лишиться машины по дороге на южные курорты

Юрист Радько предупредил о риске ареста машины в путешествии из-за неуплаченных штрафов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Автоюрист Сергей Радько назвал главные опасности, которым могут подвергнуться российские туристы, решившие отправиться на южные курорты на машине. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Так, эксперт предупредил о риске лишиться автомобиля из-за неуплаченных штрафов. Он пояснил, что летом на дорогах южных направлений помимо сотрудников ГИБДД также дежурят судебные приставы, которые могут арестовать транспортное средство неплательщика.

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«Каждый, кто едет на юг, готов заплатить любую сумму на месте, лишь бы не оставлять машину с детьми, тещей и всем скарбом где-нибудь в степи под Ростовом (Ростовом-на-Дону — прим. "Ленты.ру"), посреди дороги между Москвой и Сочи», — заявил Радько. Юрист отметил, что арестовать автомобиль могут даже за незначительный штраф в 500 рублей.

Ранее специалисты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и медицинского сервиса «СберЗдоровье» дали советы по подготовке к автопутешествиям. Водителей призвали всегда осматривать колеса на наличие повреждений, измерять давление в шинах, а также проверять исправность двигателя и целостность шлангов.

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Мария Гейн
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