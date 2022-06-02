Россиянам дали советы по подготовке к длительным поездкам на автомобиле

«СберАвто»: перед длинным автопутешествием следует проверить двигатель и масло

Россиянам, которые в ближайшее время планируют отправиться в длительную поездку, следует тщательно подготовить автомобиль и заранее составить маршрут. Советы по планированию автопутешествий, составленные специалистами сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и медицинского сервиса «СберЗдоровье», поступили в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь эксперты рекомендуют начать с оценки состояния колес, осмотреть их на наличие повреждений и измерить давление в шинах. Кроме того, важно проверить исправность двигателя и целостность шлангов, а также долить или заменить моторное масло, трансмиссионную, охлаждающую и тормозную жидкости.

Далее путешественникам следует заняться планированием маршрута: например, почитать отзывы других автолюбителей о выбранном направлении, чтобы избежать дорог с некачественным покрытием, заправок с плохим обслуживанием и топливом. Отмечается, что номер в отеле для ночевки лучше забронировать заранее, так как в сезон летних отпусков может не оказаться свободных мест. Также стоит сохранить контакты аварийных служб в регионах на случай поломок или непредвиденных ситуаций.

Помимо этого, эксперты посоветовали туристам обратить внимание на вопросы комфорта. Например, организовать досуг в автомобиле, подобрать удобную для поездки одежду и обзавестись переносной сумкой-холодильником.

Специалисты отметили, что в дороге водителю важно не забывать об отдыхе и следить за своим физическим состоянием. «Не позднее чем через четыре с половиной часа с начала поездки водителю следует сделать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Отдыхать необходимо, так как общее состояние организма напрямую влияет на умение концентрироваться на дороге, скорость реакции и выносливость», — рассказала врач-терапевт Алена Хрипкова.

В заключение туристов попросили не забывать о дорожной аптечке. «В нее должны войти пластыри разных размеров, самоклеящийся или обычный бинт, стерильные салфетки. Из лекарств в первую очередь стоит взять препараты, без которых нельзя обойтись из-за хронических заболеваний (если такие имеются). Дальше по списку: противовоспалительные препараты, антигистаминные (от аллергии), средства от диареи, антисептик, пастилки для рассасывания, сорбенты (активированный уголь — при отравлении), растворы для регидратации», — добавила врач-терапевт Ольга Терехова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал туристам добираться до Крыма летом на поезде или машине. По его словам, уже сформированы автобусные чартеры, которые будут отправляться из Москвы и идти на юг чуть больше суток.