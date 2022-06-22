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Эллиот Пейдж рассказал о состоянии после трансгендерного перехода

Эллиот Пейдж рассказал об улучшении состояния после трансгендерного перехода

Кадр: Сериал «Академия Амбрелла»

Американский актер Эллиот Пейдж рассказал на шоу Late Night о своем состоянии после смены пола. Его слова передает Daily Mail.

35-летний актер заявил, что после того, как стал мужчиной, его состояние «резко улучшилось», а сам он «почувствовал невероятную радость». До перехода, как утверждает Пейдж, ему было «некомфортно», он испытывал «гнев и злость на самого себя».

«Я надеюсь, что люди, которые меня недолюбливают, услышат мои слова и смогут меня принять», — добавил актер.

Персонаж Пейджа в сериале «Академия Амбрелла» Ваня Харгривз также совершила трансгендерный переход вслед за артистом. Такое решение было принято шоураннерами проекта. Премьера нового сезона сериала состоялась 22 июня на Netflix.

Эллиот Пейдж сменил пол в декабре 2020 года. Актер известен по фильмам «Джуно», «Начало», двум частям «Людей Икс» и сериалу «Академия Амбрелла». В 2008 году Пейдж был номинирован на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Ранее Пейдж откровенно рассказал о проблемах после трансгендерного перехода.

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Дениза Мацаева
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