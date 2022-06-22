Британия захотела игнорировать постановления ЕСПЧ

Sky News: Минюст Британии представит законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб представит законопроект, который позволит Лондону игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет Sky News.

После принятия законопроекта конечной инстанцией по вопросам прав человека будет считаться не ЕСПЧ, а Верховный суд Великобритании. Уточняется, что новый закон также упростит процедуру высылки из королевства уголовных преступников.

«Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в [правовую] систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.

Законопроект также обяжет подлежащих депортации иностранных правонарушителей документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие на территории Соединенного Королевства, столкнутся с «невыносимыми трудностями». Сейчас многие мигранты при рассмотрении подобных дел ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.

Ранее мэр Лондона Садик Хан обвинил британские власти в «позорном» бессердечии к беженцам с Украины и из Афганистана. Согласно опросу общественных организаций, почти треть украинцев, прибывших по программе, находятся в непригодном для жизни жилье, при этом почти четверть рискуют стать бездомными.