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В Европе придумали новый закон для спасения природы

Еврокомиссия предложит закон о восстановлении природы на 20 процентов к 2030 году

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Европейская комиссия предложит закон, который обяжет восстановить живую природу на 20 процентов на всей территорий Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщает Reuters.

До этого момента в Европе на законодательном уровне были закреплены обязательства государств в рамках борьбы с изменением климата. Теперь страны должны будут увеличить популяции птиц на сельскохозяйственных угодьях, восстановить число опылителей и поспособствовать тому, чтобы 25 тысяч километров рек текли в естественном русле.

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Помимо общей цели каждая страна разработает индивидуальный план по спасению природы. Предложение Еврокомиссии рассмотрит Европейский парламент и государства. На землях, которые будут восстанавливать, не запретят сельскохозяйственную деятельность, однако она будет регламентирована законом.

Эксперты посчитали закон огромной возможностью для решения проблемы потери дикой природы. «Здорово иметь такую всеобъемлющую цель. Но она должны состоять из правильных мер, а не целой кучи слабых вещей, которые вряд ли приведут к изменениям», — заявила Лайра Хильдт из Европейского бюро по окружающей среде.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза от возвращения к использованию «грязного» ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций. Она подчеркнула необходимость «масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии».

Ударная волна
Нина Ташевская
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