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В Уссурийской тайге зацветет редкий тропический рододендрон

Пик цветения рододендрона Фори в Сихотэ-Алинском заповеднике придется на 1-8 июля

Фото: Ed G / Unsplash

Редкий тропический рододендрон Фори зацветет в Сихотэ-Алинском заповеднике в июле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе особо охраняемой территории, уссурийская тайга — это единственное место континентальной части России, где можно встретить это растение. Пик цветения ожидается с 1 по 8 июля.

Для туристов в эти даты проведут экскурсии — путешественники также смогут увидеть тис остроконечный, занесенный в Красную книгу и тополи Максимовича.

Рододендрон Фори представляет собой высокий вечнозеленый кустарник высотой семь метров. Зимой его листья не опадают, а сворачиваются в трубочки.

Ранее в сочинском парке «Южные культуры» зацвели редкие лириодендроны и дерево «носовых платков». Специалистам-дендрологам долго не поддавалось размножение единственной на юге страны давидии покрывальной, однако недавно им удалось получить саженцы, которые теперь растут близ материнского дерева.

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Мария Гейн
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