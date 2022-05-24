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В Сочи зацвели редкие лириодендроны и дерево «носовых платков»

В сочинском парке «Южные культуры» цветут лириодендроны и дерево «носовых платков»

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

Цветение дерева «носовых платков» и лириодендронов, которые также называют тюльпанными деревьями, началось в сочинском парке «Южные культуры», сообщает KP.RU.

Специалистам-дендрологам долго не поддавалось размножение единственной на юге страны давидии покрывальной, однако недавно им удалось получить саженцы, которые теперь растут близ материнского дерева. «Это очень редкое растение. В дикой природе его можно встретить в Китае, в горах на высоте 2000 метров над уровнем моря», — отметила экскурсовод Татьяна Кобылкина.

Кроме того, в парке цветут и лириодендроны, которые привлекают пчел сладковато-огуречным запахом. Родиной дерева, чьи листья своей формой напоминают лиру, является Северная Америка. Цветы лирана внешне схожи с тюльпанами. Дендрологи отмечают, что форма цветков также напоминает чашу, которую образуют девять немного вытянутых лепестков, прикрепленных к околоцветнику.

Данное дерево считается одним из наиболее древних среди тех, кому удалось сохранить архаичные признаки. Лириодендрон можно встретить на территории Центральной и Северной Америки, на Карибских островах, в Юго-Восточной и Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в степях Оренбуржья раньше времени расцвели краснокнижные тюльпаны. По словам сотрудника Оренбургского заповедника Дмитрия Немальцева, поскольку март в регионе выдался холодным, предполагалось, что эти цветы распустятся не раньше майских праздников — 2-3 мая. Однако в апреле в области значительно потеплело, что сказалось на времени начала цветения.

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Варвара Кошечкина
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