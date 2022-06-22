Верховная Рада показала фото убитых ВСУ мирных жителей Донбасса

Верховная Рада показала иностранцам в Twitter фото убитых ВСУ мирных жителей Донбасса

Верховная Рада показала в своем Twitter-аккаунте на английском языке, ориентированном на иностранную аудиторию, показала фотографию тела мирной жительницы Донецка, убитой в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). На это обратило внимание РИА Новости.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Донецке. В то же время пресс-служба парламента Украины не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы. Пострадавших в результате обстрела жителей Донбасса назвали украинцами. При этом в основном — украиноязычном — Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке Донецкой народной республики (ДНР) отсутствует.

Ранее перешедший на сторону Луганской народной республики (ЛНР) замглавы Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал, что бойцы ВСУ похищали людей, в том числе на пункте пропуска «Станица Луганская» у линии соприкосновения в Донбассе. Экс-чиновник уточнил, что зачастую это были ни в чем неповинные люди, которые просто «не понравились лицом».