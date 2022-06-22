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Бывшего главу отдела Уральского Ростехнадзора осудили за получение взяток

В Челябинске экс-главу отдела Уральского Ростехнадзора осудили на 4 года условно за взятки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Центральный районный суд Челябинска приговорил к четырем годам колонии условно экс-главу отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора за получение взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Также ему в течение трех лет запретили занимать должности на госслужбе и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, подсудимый с 2018 по 2020 год через посредника получал деньги от представителей промышленных предприятий за приемку без выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, на которых были серьезные нарушения.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, после чего взяточник был задержан.

15 июня сообщалось, что бывшего главу округа на Урале осудили на 8,5 года за взятку и злоупотребление полномочиями.

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Елизавета Новикова
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