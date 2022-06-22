Бывшего главу отдела Уральского Ростехнадзора осудили за получение взяток
Центральный районный суд Челябинска приговорил к четырем годам колонии условно экс-главу отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора за получение взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
Также ему в течение трех лет запретили занимать должности на госслужбе и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
По данным ведомства, подсудимый с 2018 по 2020 год через посредника получал деньги от представителей промышленных предприятий за приемку без выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, на которых были серьезные нарушения.
Преступление выявили сотрудники ФСБ, после чего взяточник был задержан.
15 июня сообщалось, что бывшего главу округа на Урале осудили на 8,5 года за взятку и злоупотребление полномочиями.