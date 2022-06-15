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Бывшего главу округа на Урале осудили за взятку и злоупотребление полномочиями

Экс-главу округа на Урале Селиванова осудили на 8,5 года за взятку и превышение полномочий

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Бывшего главу округа Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова осудили на 8,5 года лишения свободы за получение взятки и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает ТАСС.

Было установлено, что в январе 2016 года Селиванов предложил директору МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» каждый месяц давать взятку в виде денег и иного имущества. Взамен экс-чиновник обещал покровительство и ежегодное продление трудового договора. Таким образом, в период с февраля 2016 года по март 2019 года Селиванов получил около 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2013-2018 годах Селиванов безвозмездно пользовался услугами связи и интернета за счет средств бюджета.

Помимо лишения свободы, Тугулымский районный суд постановил оштрафовать Селиванова на сумму более 19,4 миллиона рублей и лишить его права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 7 лет. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

8 июня в Оренбурге заместителя председателя Комитета по управлению имуществом города обвинили в получении взятки от предпринимателя. Фигуранта задержали 7 июня — в день назначения на должность председателя этого подразделения администрации.

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Марина Совина
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