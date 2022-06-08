Российского чиновника задержали в день назначения на новую должность

В Оренбурге чиновника задержали в день назначения на новую должность по делу о взятке

В Оренбурге заместителя председателя Комитета по управлению имуществом города обвинили в получении взятки от предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигуранта задержали 7 июня — в день назначения на должность председателя этого подразделения администрации Оренбурга. По версии следствия, в период с 1 февраля по 6 июня этого года мужчина под угрозой расторжения договоров аренды муниципального имущества получил 275 тысяч рублей от бизнесмена, работающего в сфере управления недвижимостью.

Дело в отношении чиновника возбудили по материалам УФСБ. Следователь ходатайствует о помещении обвиняемого в СИЗО.

23 мая сообщалось, что в Красноярске экс-чиновника осудили на шесть лет за взятки в виде машин Lexus и Mercedes.