Бывшего российского чиновника осудили на шесть лет за получение взяток машинами

В Красноярске экс-чиновника осудили на шесть лет за взятки в виде машин Lexus и Mercedes

В Красноярске бывшего руководителя «Центра реализации социальных проектов» (в апреле 2021 года переименован в «Татышев-парк») Максима Бархатова осудили на шесть лет колонии строгого режима за получение взяток машинами и отмывание денег на сумму более 8,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Также российскому экс-чиновнику назначили штраф в размере 580 тысяч рублей и запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе. В январе этого года суд назначил наказание его соучастнику в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и со штрафом в размере миллиона рублей.

Судом установлено, что в период с 2019 по 2020 годы он получил от руководителя фирмы «Курьер-Авто М» два автомобиля — Lexus LX 570 и Mercedes-Benz E 300, а также топливную карту на использование бензина с ежедневным лимитом 250 литров. За это чиновник обещал помочь бизнесмену в заключении договоров подряда; всего благодаря содействию Бархатова с фирмой взяткодателя было заключено 13 контрактов на общую сумму более 28,6 миллиона рублей.

Позже злоумышленники легализовали имущество, полученное преступным путем. В 2020 году преступление выявили сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Башкирии у задержанного за взятки гаишника нашли 36 машин. За деньги он выдавал россиянам водительские удостоверения без сдачи экзаменов. В ходе расследования у него также обнаружили две квартиры, два земельных участка и дом в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы.