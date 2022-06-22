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В аэропортах Европы у россиян начали изымать брендовые вещи

У россиянки изъяли сумку Furla при попытке оформить Tax Free в аэропорту Франкфурта

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Жительница России лишилась брендовой сумки Furla стоимостью 500 евро (28,7 тысячи рублей) при попытке получить налоговый вычет по системе Tax Free в аэропорту Франкфурта. Об этом пишет The Moscow Times.

По словам девушки, она пыталась получить штамп для оформления Tax Free для возврата НДС на карту иностранного банка. В начале таможенный офицер попросил ее показать сумку, а после объявил об изъятии вещи и заявил о возбуждении в отношении россиянки дела о попытке незаконного ввоза в Россию из Европы предметов роскоши.

При этом при покупке сумки в магазине продавцы без проблем оформили путешественнице все документы на российский паспорт. Также отмечалось, что девушка вылетала из Германии не в Россию.

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Согласно источникам издания, известно еще о нескольких случаях изъятия у россиян покупок при попытке оформить Tax Free в аэропортах Германии, Франции, Эстонии, Австрии и Испании, эту информацию также подтвердили читатели Telegram-канала Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эксперты советуют путешественникам «максимально не светить дорогие покупки при выезде из ЕС», так как можно не только лишиться покупки, но и права въезда на территорию Европы из-за обвинений в нарушении санкций.

Ранее в марте Европейский союз ввел четвертый пакет антироссийских санкций. Согласно решению, в Россию запрещается ввоз предметов роскоши, в частности, автомобилей дороже 50 тысяч евро, люксовых духов и сумок, алкоголя и деликатесов. Также в список входят часы, вина, одежда, обувь и аксессуары.

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Дарья Рыбак
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