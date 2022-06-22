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В Германии указали на угрозу рецессии из-за антироссийских санкций

Reuters: Германии грозит экономический упадок из-за кризиса газоснабжения

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Кризис газоснабжения из-за антироссийских санкций грозит Германии и ряду европейских стран рецессией и экономическим упадком, пишет Reuters.

По словам главы немецкого Федерального сетевого агентства (BNA) Клауса Мюллера, на сегодняшний день у страны «есть проблемы». В материале указывается, что оказавшись в кризисной ситуации Европа стремится увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, однако большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче.

Кроме того, не удается увеличить объем импорта сжиженного природного газа из-за нехватки инфраструктуры, способной удовлетворить весь спрос.

После начала спецоперации на Украине правительство ФРГ заявило о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. Берлин рассчитывает до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от газа. Альтернативой российскому голубому топливу, считают немецкие власти, может стать сжиженный природный газ (СПГ) из Катара, США и других стран.

Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики и климата Роберт Хабек допустил, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергетическом секторе может стать хуже, чем в пандемию коронавирусной инфекции. Он отметил, что если у Германии зимой будут наполовину наполнены хранилища, а «газовый кран будет перекрыт», то стране грозит тяжелый экономический кризис.

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Варвара Кошечкина
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