Бывшего сотрудника ФСИН осудят за получение взяток от заключенных

В Новосибирске 26-летнего экс-сотрудника ИК-18 осудят за получение взяток от заключенных

В Новосибирске 26-летнего экс-сотрудника исправительной колонии № 18 (ИК-18) осудят за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анастасия Кулешова.

По данным ведомства, обвиняемый с ноября 2020 по март 2021 года проносил в колонию мобильные телефоны и передавал их заключенным. За это родственники осужденных переводили деньги на карту его знакомому, который не знал о схеме приятеля. Таким образом фигуранту удалось получить более 50 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУ ФСИН России по региону. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд.

21 июня стало известно, что во Владимире начальника ИК-5 уволили за избиение заключенного шестью осужденными.