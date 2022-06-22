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Стали известны подробности смерти участника шоу «Голос»

Концертный директор участника шоу «Голос» Левана Кбилашвили сообщила, что он умер во сне

Кадр: Голос / The Voice Russia / YouTube

Грузинский певец, участник седьмого сезона российского музыкального шоу «Голос» Леван Кбилашвили скончался во сне. Подробности его смерти стали известны KP.RU.

Издание со ссылкой на концертного директора Кбилашвили сообщило, что у артиста произошла внезапная остановка сердца. «Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул», — сказала собеседница журналистов. Она отметила, что в смерти Кбилашвили нет «ничего криминального».

Концертный директор певца также выразила уверенность в том, что у него не было проблем со здоровьем. По ее словам, тело артиста будет отправлено в Грузию.

О смерти Кбилашвили сообщалось 21 июня. Отмечалось, что он ушел из жизни в возрасте 31 года.

Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Он участвовал в седьмом сезоне проекта «Голос» на Первом канале, где его наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе. После проекта Кбилашвили занимался сольной карьерой, а затем стал участником группы PanGEO.

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Маргарита Щигарева
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