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У берегов Тайваня разбился военный вертолет

У берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70, четыре человека пострадали

Фото: Tyrone Siu / Reuters

У берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70 тайваньских военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное новостное агентство Тайваня.

По информации агентства, вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин. Она расположена в городе Гаосюн на юго-западной стороне острова.

Отмечается, что в результате крушения пострадали четыре человека. На данный момент их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

19 июня сообщалось, что самолет Вооруженных сил Венесуэлы потерпел крушение возле международного аэропорта Ла-Чинита. В самолете находились два пилота. Известно, что они успели катапультироваться, однако получили травмы при падении.

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Виктория Кондратьева
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