Антонов призвал не допустить переписывания истории
Посол России в США Анатолий Антонов призвал не допустить переписывания истории. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы не можем допустить, когда сегодня здесь, в Америке, и Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941-1945 годах», — заявил он.
Антонов призвал провести четкую грань «между теми убийцами-палачами и нашими героями-освободителями». Он добавил, что в мае 1945 года нацизм не был побежден окончательно.
«И сегодня мы вынуждены выкорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да и в некоторых других местах. И мы должны бороться. Такая выпала нам тоже с вами судьба», — сказал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не позволит переписывать историю и забыть о подвиге народа в Великой Отечественной войне.
О попытках переписать историю и оправдать «предателей и преступников» заявлял и президент Владимир Путин.