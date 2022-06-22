Посол России в США Антонов призвал не допустить переписывания истории

Посол России в США Анатолий Антонов призвал не допустить переписывания истории. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем допустить, когда сегодня здесь, в Америке, и Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941-1945 годах», — заявил он.

Антонов призвал провести четкую грань «между теми убийцами-палачами и нашими героями-освободителями». Он добавил, что в мае 1945 года нацизм не был побежден окончательно.

«И сегодня мы вынуждены выкорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да и в некоторых других местах. И мы должны бороться. Такая выпала нам тоже с вами судьба», — сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не позволит переписывать историю и забыть о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

О попытках переписать историю и оправдать «предателей и преступников» заявлял и президент Владимир Путин.

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