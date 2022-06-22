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В Эстонии обвинили Россию в имитации ракетных ударов по странам Балтии

Министр обороны Эстонии Лаанет обвинил Россию в имитации ракетных ударов по странам Балтии

Фото: Tairo Lutter / globallookpress.com

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет обвинил Россию в имитации ракетных ударов по республике и другим странам Балтии. Об этом пишет РИА Новости.

Главы ведомства заявил со ссылкой на данные эстонской разведки, что войска РФ провели имитацию ракетных ударов в ходе недавних учений. «Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами», — уточнил Лаанет.

Он отметил, что в подобных российских учениях нет ничего нового, но в тоже время подчеркнул, что их раскрытие помогает объяснить союзникам Эстонии по НАТО «необходимость укрепления восточного крыла» альянса. «Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня», — добавил министр.

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Георгий Нестеров
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