В Эстонии обвинили Россию в имитации ракетных ударов по странам Балтии

Министр обороны Эстонии Лаанет обвинил Россию в имитации ракетных ударов по странам Балтии

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет обвинил Россию в имитации ракетных ударов по республике и другим странам Балтии. Об этом пишет РИА Новости.

Главы ведомства заявил со ссылкой на данные эстонской разведки, что войска РФ провели имитацию ракетных ударов в ходе недавних учений. «Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами», — уточнил Лаанет.

Он отметил, что в подобных российских учениях нет ничего нового, но в тоже время подчеркнул, что их раскрытие помогает объяснить союзникам Эстонии по НАТО «необходимость укрепления восточного крыла» альянса. «Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня», — добавил министр.