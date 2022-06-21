Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики

Генштаб Эстонии обвинил российский вертолет в нарушении воздушного пространства республики

Фото: РИА Новости

Вертолет погранвойск России нарушил воздушное пространство Эстонии. С таким обвинением выступил Генеральный штаб Сил обороны республики, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны, в районе деревни Койдула.

По данным Генштаба, инцидент длился порядка двух минут, а план полета воздушного судна не был согласован с властями республики. Отмечается также, что ответчик вертолета был выключен, а его пилоты не выходили на связь с эстонскими авиадиспетчерами.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило об ударах по военному аэродрому около Одессы
Словения передала Украине 35 БМП
Нос Решетовой на новых фото вызвал споры в сети
Кинолог назвал способы избавить собаку от страхов
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики
Королева красоты из Бразилии умерла в 27 лет после операции по удалению миндалин
Роднина оценила решение Загитовой боксировать фразой «как с цепи сорвались»
Россиянин создал инсталляцию в виде самолета с Гитлером, Зеленским и Байденом
В Союзе журналистов России высказались о продаже Муратовым Нобелевской медали
В Китае разрешили покупать жилье за еду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.