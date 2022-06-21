Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики

Генштаб Эстонии обвинил российский вертолет в нарушении воздушного пространства республики

Вертолет погранвойск России нарушил воздушное пространство Эстонии. С таким обвинением выступил Генеральный штаб Сил обороны республики, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны, в районе деревни Койдула.

По данным Генштаба, инцидент длился порядка двух минут, а план полета воздушного судна не был согласован с властями республики. Отмечается также, что ответчик вертолета был выключен, а его пилоты не выходили на связь с эстонскими авиадиспетчерами.