В Эстонии сообщили о нарушении границы российским самолетом

Главный штаб сил обороны Эстонии заявил о том, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) России нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии эстонских военных, самолет ВВС России СУ-27 в субботу, 29 января, нарушил границу страны в районе острова Вайндлоо. «Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Он следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой», — говорится в сообщении пресс-службы главного штаба.

Сообщается, что в связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения ему ноты протеста.

Ранее стало известно о том, что у границ России совершил опасный маневр неопознанный российский самолет. Отмечается, что летательный аппарат действовал в связке с американским военным самолетом-разведчиком Boeing RC-135W. Как утверждает Avia.pro, речь может идти об «имитации атаки на Севастополь».