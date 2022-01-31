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В Эстонии сообщили о нарушении границы российским самолетом

Эстонские военные заявили о нарушении российским самолетом границы страны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Главный штаб сил обороны Эстонии заявил о том, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) России нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии эстонских военных, самолет ВВС России СУ-27 в субботу, 29 января, нарушил границу страны в районе острова Вайндлоо. «Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Он следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой», — говорится в сообщении пресс-службы главного штаба.

Сообщается, что в связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения ему ноты протеста.

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Алиса Реброва
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