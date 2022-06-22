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Соседка порылась в мусорке блогерши и раскрыла тайную сторону ее жизни

Тиктокерша с никнеймом nikoosh96 укорила соседку-блогершу в выбрасывании дорогих вещей

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Пользовательница соцсетей Никки (фамилия не указывается) из США порылась в мусорном баке соседки-блогерши и раскрыла тайную сторону ее жизни. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте женщины.

Юзерша с никнеймом nikoosh96 рассказала, что живет в одном здании с инфлюэнсершей, личные данные которой она не озвучила, и периодически просматривает выбрасываемые ею вещи. Так, жительнице Нью-Йорка удалось выяснить, что влиятельная личность на регулярной основе избавляется от дорогих товаров, присылаемых ей различными компаниями для рекламы.

Тиктокерша заявила, что в последний раз она обнаружила среди отходов новую сумку, созданную брендом Supergoop! в коллаборации с маркой Susan Alexandra, которая продается по цене 285 долларов (15 тысяч рублей). «Блогерша очень красива, и мне нравится ее контент. Однако она отправляет на свалку действительно хорошие вещи, что меня немного расстраивает. Можно было бы просто оставить их в подъезде, чтобы кто-нибудь впоследствии забрал изделия себе», — укорила она соседку.

Другие пользователи согласились с позицией nikoosh96 по данному вопросу, отметив, что многие звезды соцсетей демонстрируют неэкологичный подход к потреблению. «Уровень пропаганды идей чрезмерного потребления с их стороны просто ужасает», — подтвердил один из зрителей.

В марте американская блогерша Элла Роуз, которая увлеклась поиском брендовых вещей в мусорках, продемонстрировала свои находки. Так, среди них оказались две пары часов с металлическим и кожаным ремнями, палетка теней Anastasia Beverly Hills Amrezy стоимостью 60,5 доллара (7,2 тысячи рублей по нынешнему курсу), а также парфюм марки Burberry за 35,5 доллара (4,2 тысячи рублей) и набор браслетов Adrienne Vittadini.

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Алина Гостева
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