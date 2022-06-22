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Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине
Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо . Фото: Michele Tantussi / Reuters

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящей партии «Движение пяти звезд» в связи с разногласиями по ситуации на Украине. Об этом сообщает RaiNews24.

«Сегодня я и многие другие коллеги покидаем "Движение пяти звезд", которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте», — заявил глава ведомства. Он назвал данное решение болезненным.

Ди Майо добавил, что в последнее время в партии возникли существенные разногласия по кризису на Украине. По его словам, позиции некоторых членов партии «рисковали ослабить» Италию.

Ранее сообщалось, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский союз для Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, указанный статус для Киева будет сопровождаться дорожной картой, также будет учитываться ситуация на Балканах и в соседних странах, в частности, в Молдавии.

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Марина Совина
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